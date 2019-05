Inter, Conte fa la spesa: Chiesa e Pellegrini in cima alla lista

Il nuovo tecnico, che tra pochi giorni sarà ufficializzato, prepara la lista della spesa da affidare a Beppe Marotta

All’Inter stanno per abbracciare Antonio Conte. Il nuovo allenatore si insidierà ad Appiano Gentile tra fine maggio e inizio giugno ed è già pronto con due obiettivi di mercato. L’ex ct della Nazionale (e della Juventus) vuole Chiesa e qui sarà sfida con i bianconeri, che sembrano in vantaggio sul fantasista della Fiorentina. Altro nome di Conte è quello di Pellegrini della Roma: nome già accostato in passato all’Inter, ma questa volta potrebbe essere la volta buona di un suo trasferimento a Milano.