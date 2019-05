Nella lista di Antonio Conte per la sua Inter c’è Federico Chiesa ma non solo: ecco tutte le pedine richieste

Ora che l’Inter ha ufficializzato Antonio Conte, si può già pensare al prossimo mercato. Davanti il primo nome è Edin Dzeko (la cui trattativa è molto ben avviata). Obiettivo difficile arrivare a Romelu Lukaku: è disponibile a spalmarsi il pesante ingaggio e lo United non lo considera incedibile, ma si parte da cifre altissime.

L’obiettivo numero uno è e rimane Federico Chiesa a cui sarà destinato gran parte del budget nerazzurro. Sempre tra gli azzurri si guarda a Nicolà Barella (richiesta da 50 milioni del Cagliari) e come alternativa a Lorenzo Pellegrini, ma serve l’ok del giocatore per pagare i 30 milioni di clausola e portarlo via.