Arriva Conte, saluta Icardi: ecco come prenderà forma l’attacco dell’Inter

Inter a Conte, Icardi è ai saluti: ecco come prenderà forma l’attacco dei nerazzurri per la prossima stagione

Il comunicato sull’esonero di Spalletti è arrivato, Conte da domani prenderà in mano l’Inter. E lo farà con una prima, importante, convinzione: nello spogliatoio nerazzurro non c’è spazio per Icardi. Il parco attaccanti per il 3-5-2 del tecnico leccese, insomma, farà a meno dell’argentino, che paga le turbolenze degli ultimi mesi.

Davanti, allora, si ripartirà da Lautaro Martinez e dall’imminente riscatto di Politano. Cui aggiungere un bomber di peso in area di rigore: tutti gli indizi portano, in questo senso, a Dzeko in uscita dalla Roma. Manca un tassello per completare il reparto. Il sogno è Lukaku, ma la trattativa con il Manchester United è complicata e coinvolge anche la posizione di Perisic. Le alternative Zapata, che il rinnovo di Gasperini potrebbe trattenere a Bergamo, e Jovic, su cui è sempre forte l’interesse del Real Madrid. Nei primi giorni nerazzurri di Conte si lavorerà anche e soprattutto a quest’ultimo slot in attacco.