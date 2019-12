Inter, Conte: «Il secondo gol ci ha ammazzati»

Il tecnico dell’Inter Conte ha commentato l’eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri contro il Barcellona

Antonio Conte è intervenuto al termine della sfida contro il Barcellona, costata all’Inter l’eliminazione dalla Champions League: «Abbiamo avuto occasioni per vincere, ma è mancato quel pizzico di cinismo. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto. Il secondo gol ci ha ammazzato psicologicamente, proprio quando stavamo spingendo».

«Mi dispiace per l’atmosfera che si era creata, ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Continuiamo a lavorare per far crescere questi ragazzi, però non meritavamo l’eliminazione», ha concluso il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.