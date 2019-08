Inter, Conte non comunica i convocati per il Lecce: c’è di mezzo Icardi?

Antonio Conte e l’Inter non hanno diramato la lista dei convocati per la gara contro il Lecce: le ultimissime notizie

Mancano poche ore a Inter-Lecce e non si conoscono i convocati di Antonio Conte per il match di questa sera. Una scelta legittima ma una decisione insolita, riportata da Sky Sport.

Perché Conte e la società non hanno diramato la lista ufficiale dei convocati? La motivazione più accreditata è quella di non voler creare ulteriori polemiche sul caso Mauro Icardi. Il giocatore, se non ci saranno clamorose sorprese, non sarà nemmeno in panchina e continua a rimanere sul mercato.