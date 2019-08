Inter, Conte: «Scudetto? La rincorsa è iniziata. Mercato? Sono contento»

Le dichiarazioni di mister Antonio Conte alla vigilia di Inter-Lecce, prima giornata del campionato di Serie A, 2019/2020

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. Ecco le sue parole: «E’ una sfida impegnativa. C’è entusiasmo, grande passione. Sono soddisfatto del lavoro fatto sin qui. Ho trovato uomini, oltre che calciatori, questo è importante per me. E’ sempre importante partire con una vittoria ma sarà molto importante per me e per i tifosi vedere il giusto atteggiamento, la giusta idea. Icardi? Da parte mia non c’è alcuna turbativa. Sapete benissimo che linea è stata presa nei confronti del giocatore».

Ancora Antonio Conte: «Vogliamo vincere ma vogliamo creare entusiasmo attraverso la partita affinché il tifoso interista sia orgoglioso della propria squadra. Qui per me c’è un ambiente nuovo, tutto da conquistare, le vigilie sono sempre belle e importanti. L’unico mezzo che noi abbiamo è il lavoro. Mercato? Credo che debba essere la società a parlarne. C’è sempre stata chiarezza tra di noi. Stiamo proseguendo su questa strada. C’è un grande rapporto, di stima reciproca, e sono contento per quello che stiamo creando. Scudetto? Stiamo costruendo qualcosa di importante, la rincorsa è iniziata. C’è un gap importante con Juve e Napoli ma non vogliamo porci limiti, solo il tempo potrà dire per cosa lotteremo».