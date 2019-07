Inter, Conte si coccola Sensi: il mercato dà i suoi frutti

Arrivato dal Sassuolo, il centrocampista è stato uno dei migliori in campo contro la Juventus nell’amichevole in Cina

L’Inter può ritenersi soddisfatto dell’acquisto di Sensi, conteso fino all’ultimo dal Milan. Poi, è stata fondamentale l’inserimento di Beppe Marotta, capace di regalare ad Antonio Conte un giocatore con una visione di gioco fondamentale e importante anche in ottica Nazionale in vista di Euro 2020, in programma la prossima estate.

Così mentre ora la società di viale Liberazione sta cercando di chiudere per Dzeko con la Roma (assieme a Kolarov) e Lukaku con il Manchester United, l’allenatore nerazzurro si gode le prestazioni di Sensi.