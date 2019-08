Inter, Conte stregato da Esposito: rimarrà in prima squadra

Antonio Conte si è innamorato di Sebastiano Esposito e non ha alcuna intenzione di farlo partire: rimarrà in prima squadra

Antonio Conte è stato categorico: Sebastiano Esposito non sarà uno “Zaniolo 2.0”. Come In questi giorni l‘Inter ha infatti immediatamente rispedito al mittente le avance di Roma e Lazio per il suo talentoso attaccante classe 2002.

Marotta e Ausilio non hanno la minima intenzione di cederlo e anzi molto probabilmente rimarrà in prima squadra come quarto/quinto attaccante (dopo Lukaku, Lautaro Martinez, Politano e forse Dzeko).