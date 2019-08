Inter, Conte su Lukaku: «Finché non si firma niente è deciso»

Inter, Conte parla in conferenza della situazione Lukaku: «Prima sembrava fatta con noi, poi con la Juve. Finché non si firma niente è deciso»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il match col Tottenham. Questo un suo passaggio sul mercato nerazzurro:

«Sembrava prima fatta per Lukaku all’Inter, poi tutto fatto con la Juventus… la realtà è che finché non hai l’accordo col giocatore e tra club, finché non si firma, niente è deciso. Vedremo, non so cosa succederà; la società è al lavoro sul mercato».