Inter, continua il rebus Icardi: o sceglie o rischia la tribuna

I nerazzurri sono stati chiari con l’ex capitano spiegandogli di non essere più parte del progetto, ma l’argentino non ha ancora detto addio

Maurito aspetta la Juventus, nel frattempo impegnata sul fronte cessioni avendo tantissimi giocatori in rosa che non riesce a cedere. I bianconeri ora potrebbero anche decidere di sacrificare Dybala (anche se dal Brasile dicono sia lui la contropartita per arrivare a Neymar), ma la Joya non vuole andare all’Inter.

Così in corsa resta il Napoli che potrebbe proporre Milik più un conguaglio. Icardi è ormai al bivio a 12 giorni dalla fine del mercato. Altrimenti, chiuso da Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez (in arrivo) rischia la tribuna.