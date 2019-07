Inter, contro il Psg scocca finalmente l’ora di Godin

Poco alla volta Antonio Conte sta plasmando la sua squadra. Adesso potrà scoprire il difensore ex Atletico Madrid

Diego Godin non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra nell’amichevole di Macao contro il Psg, poi l’Inter rientrerà in Italia per le ultime amichevoli. Arrivato questa estate a parametro zero dai Colchoneros, l’uruguaiano è il giocatore d’esperienza di cui ha tanto bisogno Conte.

Il tecnico nerazzurro finalmente potrà tastarlo e inserirlo nei suoi meccanismi di gioco. Godin si trova bene sia nella difesa a quattro sia in quella a tre che ha in mente il tecnico salentino.