Con le vittorie di Sampdoria e Napoli, rispettivamente su Milan e Roma, l’Inter potrebbe mettere una seria ipoteca sulla Champions League

Che il weekend dopo la sosta per le Nazionali sarebbe stato quasi decisivo per la corsa Champions e, in misura minore, Europa League era un dato di fatto. Sampdoria-Milan, Roma-Napoli, Fiorentina-Toro e Inter-Lazio. Scontri ad altissima quota che dopo le partite delle 15, hanno emesso un primo verdetto. I nerazzurri a San Siro questa sera avranno un primo match ball Champions League. In caso di successo, infatti, i nerazzurri andrebbero a +5 sul quarto posto e +8 sul quinto a nove giornate dalla fine.

Una bella fetta del prossimo futuro dell’Inter, insomma, passa dalla sfida contro la Lazio che Skriniar e compagni dovranno affrontare con l’infermeria piena (De Vrij, Lautaro, Icardi e Nainggolan saranno out). Non scartare i regali che Sampdoria prima e Napoli poi hanno incartato sarebbe un errore clamoroso. I tifosi nerazzurri sperano di vivere almeno quest’anno un finale di stagione tranquillo.