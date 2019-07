Inter, countdown per Dzeko: nei prossimi giorni l’incontro

I nerazzurri non mollano la presa sull’attaccante bosniaco della Roma: il giocatore non vede l’ora di trasferirsi a Milano

L’Inter sta lavorando per Lukaku, ma non ha mai perso di vista Dzeko. Beppe Marotta sul mercato è tranquillo perché ha in mano l’accordo con tutti i suoi obiettivi di mercato. Oltre al bosniaco, lo ha anche con Barella e Lukaku. Nei prossimi giorni, inoltre, ci sarà un altro contatto con la Roma.

Nel frattempo, Dzeko sta sondando il terreno con il club per velocizzare la sua cessione ai nerazzurri. Il bosniaco non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura in Italia.