Alexis Sanchez sceglie l’Inter e la Serie A per tentare un rilancio della sua carriera: il commento del commissario tecnico del Cile

«Per lui è una grande opportunità per tornare al suo livello, per essere felice e per giocare». Questo il commento breve ma puntuale di Reinaldo Rueda, CT del Cile, sul passaggio di Sanchez all’Inter.

La speranza è quella di rivedere il Niño Maravilla ai livelli che gli competono, sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista realizzativo.