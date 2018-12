Inter, l’occasione di Dalbert: titolare contro il Chievo?

Il terzino dell’Inter Dalbert Henrique potrebbe partite dal primo minuto contro il Chievo vista la squalifica di Asamoah

Ora o mai più. Dalbert Henrique potrebbe tornare dal primo minuto nella gara dell’Inter contro il Chievo, vista la squalifica di Kwadwo Asamoah sulla sinistra. Dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori a lungo, il brasiliano avrà finalmente l’occasione di far ricredere gli scettici e soprattutto Luciano Spalletti. Il mercato è alla porte e molti club di Ligue 1 vorrebbero un suo ritorno in Francia, ma in casa Inter sperano in un altro miracolo dopo le “rinascite” di Brozovic e Joao Mario. Starà a Dalbert dimostrare di poter essere un valido giocatore, utile alla causa nerazzurra, sopratutto visti anche gli impegni in Europa League e Coppa Italia da febbraio.