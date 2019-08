Inter, Dalbert vicino alla cessione: l’agente in sede a Milano

Il difensore dell’Inter, Dalbert, è sempre più vicino ad essere ceduto al Nizza: il suo agente in sede a Milano

Come riportato da Sky Sport, negli ultimi minuti a Milano sta andando in scena un incontro in sede a Milano tra l’agente di Dalbert e la dirigenza dell’Inter. Il difensore nerazzurro è infatti sempre più vicino alla cessione. Il calciatore sarà ceduto al Nizza.

L’Inter vorrebbe un prestito oneroso, mentre i francesi preferirebbero una soluzione gratuita siccome ballano alcuni bonus dal precedente trasferimento del brasiliano dal Nizza all’Inter. Una situazione che potrebbe dunque sbloccare l’arrivo di Biraghi in nerazzurro.