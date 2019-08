Inter, Dalbert vicino all’addio: Nizza o Fiorentina nel suo futuro

Il terzino brasiliano è a un passo dalla cessione. Sul nerazzurro ci sono due club, poi si potrà pensare a un sostituto

Antonio Conte ha dato il via libera per la cessione di Dalbert e ora l’Inter sta lavorando per trovare un’alternativa al brasiliano. Se da una parte si spera nello scambio con la Fiorentina per Biraghi, giocatore cresciuto nel vivaio nerazzurro, dall’altra parte si è rifatto sotto il Nizza che sogna di riportarlo in Francia.

La cessione di Dalbert potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. In primis, convincere il Manchester United a privarsi di Darmian. Difficile arrivare a Emerson del Chelsea, vero obiettivo di Conte per quel ruolo.