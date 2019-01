L’ex giocatore dell’Inter Stephane Dalmat ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato dei suoi momenti difficili dopo l’addio al calcio

Stephane Dalmat è stato un calciatore nerazzurro tra il 2001 e il 2003, ai tempi di Cuper e Ronaldo. Dopo aver lasciato il calcio nel 2012, non ha passato bei momenti. Intervistato da RMC Sport, il francese ha dichiarato: «Dopo la fine della mia carriera ho sofferto di depressione, ho avuto problemi personali. Per sei anni non ho fatto nulla, poi un anno e mezzo fa ho avuto un incidente in scooter a Bordeaux. Sono stato sei giorni in coma e su una sedia a rotelle per sei mesi: non lo sapeva nessuno, solo la mia famiglia. Ho subito una trentina di operazioni, l’ultima lo scorso ottobre. Da allora ho ricominciato a vivere come prima e ora viaggio, mi diverto. Anche se dovrò trovare un’occupazione, un progetto serio che mi occupi da quando mi alzo la mattina».

Ma Dalmat racconta anche un episodio molto simpatico sul Fenomeno Ronaldo in nerazzurro: «Dovevamo pesarci ogni martedì mattina e Ronnie non voleva mai salire sulla bilancia. Il suo problema era psicologico, vedere il suo peso gli dava fastidio. Cuper era rigido su questo, ma Ronaldo non voleva comunque saperne: ci sono stati momenti di tensione, ma alla fine Ronaldo su quella bilancia non ci è mai salito».