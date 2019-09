Inter, D’Ambrosio regala un record a Conte: ecco quale

Inter, D’Ambrosio segna il gol-partita a San Siro contro la Lazio regala un record al suo tecnico Conte: ecco quale

Cinque su cinque. L’Inter batte anche la Lazio a San Siro con una rete di D’Ambrosio e un Handanovic provvidenziale. E, così, prosegue nella sua marcia in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Un risultato, quello maturato ieri sera contro i biancocelesti di Inzaghi, da record. Almeno per lo stesso Conte. Il tecnico, infatti, in carriera non era mai partito così forte: cinque su cinque è un primato per lui. Da primato.