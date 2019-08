Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter, è vicino al rinnovo con l’Inter. Il giocatore ha parlato del suo futuro e non solo

L’Inter rinnoverà il contratto a Danilo D’Ambrosio fino al 2022. Il giocatore ha parlato a Sky Sport del futuro, di Antonio Conte e anche del rinnovo.

Ecco le sue parole: «Sta andando benissimo, sono stanchissimo per gli allenamenti. Conte sapevamo che era un grande allenatore e lo stiamo vedendo. Sono contento per la stima che ricevendo ma non ho firmato nulla».