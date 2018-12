Inter, senti Ranieri: «A De Boer va data fiducia»

Claudio Ranieri, intervistato da Extra Time, parla del campionato italiano, puntando tutto sull’Inter di Frank De Boer e di Icardi, mentre vede decisamente in ripresa il calcio italiano.

Claudio Ranieri scommette sull’Inter. Intervistato da Extra Time, il tecnico italiano del Leicester, parla di tanti argomenti, tra cui il momento del calcio italiano, in particolare il campionato di serie A e su una delle sue ex squadre, quell’Inter sempre a caccia di gloria e di una precisa identità:

LA SORPRESA SARA’ L’INTER – Il tecnico testaccino si sbilanci: «Una squadra che sorprenderà? Butto un nome. l’Inter. Io già vedo la mano del nuovo tecnico, è assurdo mettere in croce un tecnico per una sola partita persa. Io ho visto segnali di risveglio, ho visto già tante note positive. E poi, c’è un Icardi che è un centravanti dalle enormi potenzialità. Tutte dovranno fare i conti con l’Inter».

IL CALCIO ITALIANO IN RIPRESA – Claudio Ranieri vede in ripresa l’intero movimento calcistico alle spalle: «Io credo che il peggio sia alle spalle. Vedo, piuttosto, tanti segnali di ripresa e credo che nell’ultimo Europeo si siano visti tante cose negative».

CACCIA AL MIRACOLO – Ci riproverà Claudio Ranieri, ci riproverà a ripetere il miracolo dell’ultima stagione. Ma l’avvio non è stato dei più positivi per il Leicester, ko 4-1 ad Anfield nell’ultima di campionato. Ma intanto, le Foxies debutteranno in Champions, un appuntamento molto atteso per Vardy e soci.