Inter, Danilo del City ad un passo: potrebbe arrivare per 20-25 milioni

L’Inter punta forte su Danilo del Manchester City. Pronto un quadriennale a 4 milioni stagionali. Superata la concorrenza

L’Inter sbaraglia la concorrenza ed è vicina ad assicurarsi il terzino ex Real Madrid, Danilo. Mentre i nerazzurri difendono la terza posizione in campionato per centrare l’obiettivo Champions League, la dirigenza lavora duro per consegnare al futuro tecnico una squadra il più competitiva possibile.

Il nazionale brasiliano Danilo è valutato dal Manchester City circa 20-25 milioni e l’Inter è decisa ad affondare il colpo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza nerazzurra ha pronto un contratto di 4 anni sulla base di 4 milioni stagionali. L’Inter sarebbe in netto vantaggio sul Valencia che sembra aver puntato altri obiettivi.