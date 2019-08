Inter-Darmian, ci sarà un altro tentativo per riportarlo a Milano

Ufficializzata la cessione di Perisic al Bayern Monaco, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti per sostituire il croato

L’Inter sta provando a definire lo scambio Biraghi-Dalbert, ma la Fiorentina non è convintissima. Così Beppe Marotta ha il piano B: insistere con il Manchester United per Darmian. Il terzino, cresciuto nel vivaio del Milan che Antonio Conte stima dai tempi della Nazionale, potrebbe arrivare in nerazzurro nel 2020 a parametro zero.

Ma all’Inter stanno provando ad accelerare i tempi e regalare il giocatore all’ex ct. Tra l’altro, per Darmian sarebbe un ritorno a Milano essendo cresciuto nel vivaio del Milan.