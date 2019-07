Inter, De Boer: «Non avevano pazienza. Gli agenti influenzavano le scelte»

De Boer torna a parlare dell’infelice esperienza sulla panchina dell’Inter. Il tecnico olandese rivela l’eccessiva influenza di alcuni agenti

Frank De Boer ha confessato al De Telegraaf alcuni retroscena sul suo passato all’Inter: «Un agente del giocatore è venuto da me una volta e mi ha detto: “Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio calciatore, non ti avrei mai dato il permesso di farti diventare allenatore”».

De Boer sottolinea: «Sono sicuro che sarebbe andata bene all’Inter se fossero stati un po’ più pazienti».