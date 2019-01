Marotta e Ausilio sarebbero molto vicini a chiudere l’affare Rodrigo De Paul. All’Udinese andranno Emmers, Adorante e 15 milioni

L’Inter sembra ormai davanti a tutti per la corsa a Rodrigo De Paul dell’Udinese. I contatti tra Marotta e il club bianconero sono frequenti, per un innesto considerato in grado di portare tecnica e qualità sulla trequarti. Senza contare l’intesa argentina che avrebbe sia con Mauro Icardi che con Lautaro Martinez. La formula è in via di definizione, per un affare che verrebbe concluso in queste settimane in vista dell’estate. In queste ultime ore, l’Udinese avrebbe scelto le contropartite tecniche da prelevare in casa Inter e da aggiungersi ai 15 milioni cash proposti dai nerazzurri. I due giocatori sarebbero Xian Emmers, centrocampista molto promettente in forza alla cremonese e Andrea Adorante, bomber della Primavera nerazzurra con 8 gol in 13 partite.