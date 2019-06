Inter-De Rossi, una folle idea che è invece diventato un progetto

Il centrocampista ex Roma ha deciso di restare in Italia, rifiutando Boca Juniors e Mls e ora i nerazzurri aspettano novità

Se Daniele De Rossi deciderà di continuare a giocare (come sembra nelle ultime ore), allora l’Inter ci farà più di un pensiero. Un calciatore come lui è fondamentale in ogni spogliatoio e Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte.

Certo, non sarà facile convincere De Rossi. Anche perché su di lui ci sono Sampdoria (i blucerchiati vorrebbero Francesco Totti nella dirigenza) e Fiorentina. Invece, in Figc pensano a De Rossi come futuro tecnico dell’Under 21 al posto di Gigi Di Biagio. Nei prossimi giorni (ore?) se ne saprà di più. Nel frattempo, l’Inter è in corsa.