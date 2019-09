Inter, dopo la sosta per Conte il rinforzo sarà Sanchez

Il tecnico nerazzurro non vede già l’ora di riavere tutti i nazionali a disposizione, nonostante in realtà abbiano appena lasciato la Pinetina

Tra tutti, c’è grande attesa per Alexis Sanchez, convocato per l’amichevole del suo Cile contro l’Argentina, in programma domani. Il numero 7 dell’Inter affronterà il suo nuovo compagno di squadra, Lautaro Martinez. Conte non vede l’ora di vedere all’opera l’attaccante cileno, che benissimo aveva fatto con le maglie di Udinese, Barcellona e Arsenal.

Poi, l’avventura al Manchester United non è andata bene per Sanchez, che cerca di ripartire dall’Italia, con l’Inter. Ritrovando in squadra il suo compagno di reparto in Inghilterra, Lukaku.