Inter, Dybala si allontana: la Joya in Liga o in Premier League

Per l’Inter si allontana Paulo Dybala. La Joya potrebbe trasferirsi in Liga o in Premier League

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa che porterebbe Paulo Dybala all’Inter sta faticando a decollare per diversi motivi, in primis legati ai problemi per il pagamento dell’ingaggio del giocatore.

Ecco quindi che si fanno sempre più concrete le ipotesi Liga e Premier League, dove il numero 10 è seguito da diversi club. L’argentino, in Italia da ormai un decennio, sarebbe così pronto a cambiare totalmente campionato.