Inter-Dzeko, può essere la volta buona e Conte spera

L’attaccante bosniaco della Roma può essere finalmente il primo rinforzo del reparto offensivo dei nerazzurri

Antonio Conte attende con ansia Lukaku, ma il Manchester United continua a rifiutare le offerte dell’Inter. Per il belga sarà fondamentale il vertice di Nanchino tra i dirigenti nerazzurri e il boss di Suning. Invece, a giorni è previsto un contatto per Dzeko. Da viale Liberazione filtra ottimismo.

Ed è quello che spera Conte, che aspetta un attaccante da inserire nel gioco dell’Inter. Fuori dal progetto Icardi, bocciato Perisic come esterno tutto campo, il tecnico salentino è apparso abbastanza irritato per come sta andando il mercato. Dzeko, quindi, gli può far tornare il sorriso.