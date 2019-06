Inter, Dzeko va in pressing sulla Roma: vuole solo i nerazzurri

20L’attaccante bosniaco sta perdendo la pazienza: ha l’accordo con il club nerazzurro, ma attende ancora il via libera

Dzeko è stata la prima richiesta di Antonio Conte, quando ha avuto i primi contatti con l’Inter. Suning vuole accontentare il suo nuovo allenatore e in tempi da record ha trovato l’accordo con il giocatore, pronto a sostituire in attacco Mauro Icardi.

Però, la Roma spara alto e ha chiesto 22 milioni di euro. Per questo motivo, il bosniaco è in continuo pressing con la dirigenza giallorossa. Vuole andare via dalla Capitale e vestire solo la maglia nerazzurra.