Inter, è già effetto Conte: un amore tutto nerazzurro

L’impronta del tecnico già si vede sul carattere, sul gioco, sull’atteggiamento di una squadra desiderosa di lottare per lo scudetto

In primis, l’Inter deve già ringraziare Conte per i gol dei centrocampisti. Prima Brozovic, poi Sensi e alla fine Candreva. Tre dei quattro gol (il 3-0 è stato di Lukaku) al Lecce non sono arrivati dagli attaccanti. Segnale che il gioco nerazzurro, con il 3-5-2, è offensivo, propositivo, veloce. Avversari annichiliti senza appello.

Adesso l’errore da non fare è vivere sulle ali di questo entusiasmo. Bello sì, ma pericoloso. Testa al Cagliari per la seconda di queste lunghissime 38 tappe di campionato.