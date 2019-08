Inter, è Vidal la ciliegina sulla torta di questo mercato

Arrivati Sanchez e Biraghi, adesso Antonio Conte aspetta soltanto l’ultimo rinforzo: il suo sogno è il centrocampista cileno

Il mercato dell’Inter è stato eccellente. L’ex ct della Nazionale può ritenersi soddisfatto: Suning ha mantenuto tutte le promesse. Adesso, manca la ciliegina sulla torta: Conte vorrebbe un altro centrocampista per avere un reparto ancora più completo. I nerazzurri giocano in tre competizioni e il tecnico non vuole trovarsi scoperto.

Il nome è quello di Vidal. I rapporti con il Barcellona non sono idilliaci per via del mancato riscatto di Rafinha. A Beppe Marotta il compito di riallacciare i rapporti con il club bluagrana.