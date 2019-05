Inter, ecco la nuova maglia da trasferta per la stagione 2019/2020 – FOTO

Rivelata la nuova maglia da trasferta dell’Inter per la prossima stagione: a sorpresa domina il verde acqua! – FOTO

Aria di cambiamenti in casa Inter, anche partendo dalle divise. Dopo l’originale introduzione delle strisce diagonali per la nuova prima maglia, ci sono sorprese anche per la seconda.

La maglia da trasferta dell’Inter per la stagione 2019/2020 stupisce tutti: uno sgargiante verde acqua domina la casacca, con dettagli in nero e in oro.

Ecco la foto della maglia: