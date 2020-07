Inter Emerson, sensazioni positive ma il Chelsea vuole 30 milioni

L’Inter rivoluziona le fasce e dopo aver ufficializzato Achraf Hakimi ha indirizzato il proprio mirino su Emerson Palmieri

L’Inter rivoluziona le fasce, punto nevralgico del modulo di Antonio Conte. Dopo aver ufficializzato Achraf Hakimi, Marotta e Ausilio sono al lavoro per Emerson Palmieri per la corsia mancina.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione spiegando che Il mancino italo-brasiliano è in uscita e in Premier ha giocato l’ultima partita a gennaio. Ecco perché Marotta e Ausilio possono legittimamente credere alla fumata bianca, anche se magari non immediata come per Hakimi. Nei giorni scorsi c’è stato il primo contatto diretto con il club di Abramovich e le sensazioni sono più che buone. I Blues vorrebbero cedere l’ex Roma a titolo definitivo e chiedono 30 milioni di euro.