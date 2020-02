Inter, Eriksen è la chiave anti Juventus

L’Inter sfrutterà la carta Eriksen per impensierire la Juventus: il centrocampista danese può essere la chiave del match

Christian Eriksen potrebbe rivelarsi la chiave per risolvere il match contro la Juventus, in programma domenica prossima in un Allianz Stadium privo di tifoserie a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.

Il centrocampista danese scalpita per scendere in campo dal primo minuto e rendersi decisivo per l’Inter, come accaduto nel match di Europa League contro il Ludogorets. Eriksen, peraltro, ha già segnato alla Juve quando vestiva la maglia del Tottenham.