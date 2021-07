Inter, Eriksen in Italia già questa settimana: la situazione

Christian Eriksen potrebbe tornare in Italia già questa settimana per svolgere tutti i controlli del caso con l’Inter

L’Inter aspetta a braccia aperte Christian Eriksen. Dopo il malore in Danimarca-Finlandia e la successiva operazione, il fantasista danese è atteso in Italia nei prossimi giorni per tornare a respirare l’ambiente Inter e sottoporsi nuovi controlli al cuore.

Non c’è ancora una data certa – scrive La Gazzetta dello Sport – ma l’ex Tottenham potrebbe risbarcare a Milano nel fine settimana. Non è ancora arrivato il placet definitivo, con l’Inter che rimane in stretto contatto con i medici dell’ospedale danese nel quale Eriksen è rimasto ricoverato. Il centrocampista si sottoporrà a nuovi e specifici controlli con specialisti scelti dell’Inter con il quale si prenderà una decisione sul defibrillatore, se toglierlo o meno. Solo in un secondo momento Eriksen, insieme alla famiglia, deciderà per un un eventuale ritorno in campo. Il danese è rimasto colpito dall’affetto dell’Inter e dalle ultime parole di Inzaghi e non vede l’ora di riabbracciare il gruppo nerazzurro.