Inter, Eriksen un corpo estraneo alla squadra: con l’offerta giusta può partire

Anche contro la Fiorentina Christian Eriksen non ha brillato: il danese, con la giusta offerta, potrebbe partire

Nella pazza partita vinta dall’Inter contro la Fiorentina, una delle note negative è stato Cristian Eriksen. Il danese non ha brillato, apparendo un corpo slegato a tutto il resto della squadra. Nonostante abbia giocato sulla trequarti, suo ruolo predefinito, non è riuscito ad essere incisivo finendo per essere sostituito da Sensi a metà ripresa.

La Gazzetta dello Sport spiega che l’ex Tottenham dovrà cercare un suo definitivo posto nel mondo, un equilibrio in questo microcosmo. Sempre che un’offerta giusta non finisca per allontanarlo da Milano e favorire il nuovo colpo in entrata richiesto dal tecnico (Kanté)