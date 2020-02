Inter, esame superato per Padelli: ora Viviano è più lontano?

Daniele Padelli non ha steccato nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli: ora il tesseramento di Viviano sembra più lontano

Daniele Padelli contro il Napoli era chiamato a dare una risposta forte e decisa dopo gli errori commessi nel derby (salvati poi da una grande rimonta nerazzurra). Risposta che è arrivata al 46′ quando compie l’intervento migliore che salva, temporaneamente, il risultato. Quando Zielinski entra in area e tira quasi a botta sicura e lui, con il gomito destro, riesce a deviare la palla abbastanza per frenarla, scatta l’esultanza come dopo un rigore parato. Un altro esame è andato, ma stavolta la sufficienza arriva.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le parole di Marotta nel pre gara non fanno dormire ancora tranquillo l’ex portiere del Toro ma dopo una serata buia come quella di domenica, serviva una risposta da grande portiere per allontanare Viviano e la possibilità di un ritorno a scaldare la panchina.