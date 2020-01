Inter, Esposito: «Chi ha vissuto il calcio non mi ha mai creato pressioni»

Inter, Sebastiano Esposito si racconta: ecco le parole del giovanissimo attaccante nerazzurro sul suo percorso

Sebastiano Esposito si racconta. Il giovane attaccante nerazzurro, classe 2002, ha da poco messo a segno il suo primo gol in Serie A. Ecco il racconto del suo percorso a DAZN.

«No, non mi ha creato pressioni perché ha fatto ben poco mio padre calciatore e ha fatto molto di più da allenatore. Anche perché visto che ha vissuto il calcio, non mi ha mai creato pressioni e questa non è una cosa da tutti».