Eto’o: «L’Inter deve sempre arrivare in fondo. Spero batta l’Empoli»

L’ex Samuel Eto’o ricorda lo spirito e la storia dell’Inter del Triplete. Ecco le parole dell’attaccante in vista della sfida con l’Empoli

Samuel Eto’o non ha dubbi: l’Inter ha tutte le carte in regola per tornare ai livelli del Triplete.

Ecco le sue parole a Gazzetta Tv:«L’Inter vuole tornare a quei livelli. Quando guardi la storia di un club come l’Inter e ai giocatori che ha avuto, capisci che si deve avere sempre una filosofia di gioco e l’ambizione di arrivare sempre in fondo. Io seguo sempre l’Inter, farò il tifo perché batta l’Empoli».