Inter, l’ex Mourinho sogna la Ligue 1: «Livello del campionato in aumento»

Mourinho è ancora alla ricerca di una panchina per la prossima stagione. Nel frattempo, lo Special One flirta con i francesi

José Mourinho vuole provare una nuova esperienza in Ligue1. Lo ha ribadito lo stesso tecnico portoghese. L’ex Manchester United e Inter è in cerca di una sistemazione per la prossima stagione, e vorrebbe trasferirsi in Francia.

Ecco le sue parole:«Sembra che molti club francesi stiano aumentando gli investimenti, quindi credo che il livello del campionato aumenterà. La Ligue 1 è sempre più interessante, quindi perché non lavorare un giorno in Francia».