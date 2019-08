Inter, fase di stallo per Dzeko: attaccante ancora titolare con la Roma

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko continua ad esser titolare con la squadra di Fonseca: non si sblocca la trattativa con l’Inter

L’Inter continua a monitorare la situazione legata ad Edin Dzeko. La caccia alla punta pare però ancora in salita considerato il fatto che la trattativa per il bosniaco non si è ancora sbloccata.

Tra l’Inter e la Roma continua la distanza per chiudere l’operazione. A testimoniare ciò è la continua presenza di Edin Dzeko tra i titolari per le amichevoli dei giallorossi giocate da Fonseca. Non ultima quella di oggi contro il Lille.