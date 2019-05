Inter, il fattore Icardi può valere la qualificazione Champions contro l’Empoli

Icardi in vantaggio su Lautaro per un posto in attacco in Inter-Empoli: il numero 9 può punire ancora i toscani

Mauro Icardi dovrebbe partire dal 1′ in Inter-Empoli. L’attaccante argentino è in vantaggio sul connazionale Lautaro Martinez per una maglia da titolare. I nerazzurri si giocano la qualificazione in Champions League contro i toscani.

I numeri sono a favore di Icardi: l’ex capitano, sbloccatosi contro il Napoli dal dischetto, ha punito l’Empoli con ben tre reti negli ultimi due incontri.