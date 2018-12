L’ex giocatore dell’Inter Luis Figo ha commentato il rigore di Icardi contro l’Udinese e la sfida lanciata da CR7 a Messi pochi giorni fa

L’Inter ha trionfato quest’oggi contro l‘Udinese grazie ad un rigore di Mauro Icardi che ha superato Musso con un gran cucchiaio. All’interno di “Diletta gol” su DAZN, Luis Figo ha commentato il penalty del capitano nerazzurro: «Il rigore? Quando segni è bello. Farlo dopo l’eliminazione in Champions, significa che hai sicurezza, personalità e qualità. E anche fortuna. Sullo 0-0, dimostri la fiducia che può avere un giocatore. Icardi è un uomo importante, un attaccante capace di segnare alla minima occasione. Lo scudetto è difficile da raggiungere per la differenza punti, ma spero che l’Inter possa tornare a vincere».

Figo ha commentato anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A e la sfida lanciata pochi giorni fa a Messi: «Sarebbe meraviglioso per il calcio italiano avere due uomini storici di questo sport. Penso che dopo questa esperienza in Serie A, Ronaldo potrà dirsi più completo».