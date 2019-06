Inter, furia Lautaro dopo la sostituzione di Scaloni con l’Argentina – VIDEO

Tensione durante Argentina-Paraguay: al 67′ il CT Scaloni sostituisce Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter prima reagisce male di fronte alle telecamere, poi sbotta nel post gara.

Ecco le parole del Toro riportate dalla Gazzetta dello Sport:«Non so perché sia uscito, stavo bene e avrei potuto continuare». Pare inoltre che con i compagni si sia lasciato scappare un “E’ incomprensibile, non ci si può credere”.

With such an accomplished @Argentina coaching staff, how can you @lioscaloni take such a poor decision of taking Lautaro Martinez off! Argentina is living on the edge in #CopaAmerica Needs many amendments for the final challenge against #Asianchamps @QFA_EN pic.twitter.com/3c0zqCFL7M

— Anurag Tale (@anurag_tale) June 20, 2019