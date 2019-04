La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio a San Siro. Inter poco concentrata, ma in caso di sconfitta non bisogna disperarsi

L’Inter sorprende tutti chiudendo in svantaggio il primo tempo contro la Lazio. I biancocelesti hanno trovato il gol con Milinkovic-Savic, e in generale hanno convinto più dei nerazzurri. I padroni di casa non hanno per ora mostrato la grinta esibita nel derby contro il Milan.

In caso di sconfitta, Spalletti può preoccuparsi, ma senza esagerare. Nulla è compromesso: il club al momento gode di un discreto vantaggio in classifica e può difendere agevolmente il 4° posto da qui a fine campionato. La qualificazione in Champions League è vicina, e una sconfitta contro la Lazio non compromette i sogni di gloria dei milanesi. Si attende comunque una risposta della squadra, apparsa poco concentrata.

L’Inter non deve sottovalutare le squadre che precede in classifica: se commettesse un passo falso di troppo, vanificherebbe tutti gli sforzi compiuti finora.