Inter, giorni intensi: da Biraghi a Sanchez e il sogno Milinkovic

I nerazzurri lavorano senza sosta in questi ultimi giorni di mercato, con il caso Icardi che rischia di non avere il lieto fine

Per Beppe Marotta saranno ore fondamentale per chiudere lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina e per definire i dettagli con il Manchester United per lo sbarco a Milano di Sanchez. Inoltre, Antonio Conte continua ad aspettare un centrocampista offensivo. L’ex ct della Nazionale vorrebbe riavere Vidal, ma non è detto che il Barcellona faccia partire il cileno.

Il sogno in mezzo al campo, però, resta Milinkovic. Inter e Lazio ne stanno parlando. La trattativa è (quasi) impossibile, ma con qualche contropartita tecnica (tra cui, Politano) più un conguaglio i nerazzurri potrebbero convincere Claudio Lotito.