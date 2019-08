Inter, gol Candreva: ecco da quanto non segnava l’esterno nerazzurro

L’Inter di Conte applaude Candreva, tornato al gol dopo mesi di digiuno. Ecco quando il giocatore insaccò in rete l’ultima volta

Inter-Lecce non è soltanto la prima, brillante partita della gestione Conte. Non è soltanto la partita dell’esordio con gol di Sensi e Lukaku.

Inter-Lecce è anche il match del riscatto di Antonio Candreva, che al minuto 80 ha trovato un gol magnifico che mancava da tanto, troppo tempo. Per la precisione, il numero 87 non trovava la gioia personale dal lontano 1° settembre 2018, data del successo in casa del Bologna (0-3).

San Siro ha dedicato cori affettuosi a Candreva dopo la marcatura, quasi a scusarsi per i numerosi fischi dello scorso anno.