Inter, guarda Juventus e Roma: entrambe vogliono Icardi

I nerazzurri hanno fretta di vendere l’attaccante argentino: Maurizio Sarri lo vuole in bianconero; Paulo Fonseca in giallorosso

L’Inter lotta contro il tempo per dire addio a Icardi, che insiste nel voler restare ma di nascosto, come se nulla fosse, si fa corteggiare dalla Juventus. Ora che Maurizio Sarri è praticamente ufficiale, i bianconeri sono pronti a sedersi attorno a un tavolo e trattare l’acquisto dell’ex capitano nerazzurro.

Certo, non sarà facile per Fabio Paratici. Perché sullo sfondo c’è la Roma. Icardi è una richiesta di Paulo Fonseca. Però, in questi casi, conta sempre la volontà del giocatore. E si sa, Mauro è da tempo ormai che vuole vestire la maglia bianconera.