Inter, Handanovic re dei clean sheet: col Genoa sono 150 in Serie A

Con la vittoria sul Genoa, il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha mantenuto la porta inviolata per la 150esima volta in Serie A

L’Inter vince al Ferraris contro il Genoa e allunga in classifica nella corsa Champions. Con i 4 gol rifilati al Genoa, i nerazzurri ottengono tre punti fondamentali prima dello “scontro Champions” contro l’Atalanta tra le mura di casa di questa domenica.

In totale l’Inter ha realizzato ben 9 reti tra andata e ritorno alla squadra di Prandelli senza subire alcuna rete. Con ieri sera, Handanovic è stato eletto nuovamente re dei clean sheet. Il portiere dell’Inter ha mantenuto la porta inviolata nei 90 minuti per la 150esima volta in Serie A.